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"التعليم" بالسويس: 220 درجة للقبول بالثانوية العامة الحكومية و180 للخاصة

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"التعليم" بالسويس: 220 درجة للقبول بالثانوية العامة الحكومية و180 للخاصة "التعليم" بالسويس: 220 درجة للقبول بالثانوية العامة الحكومية و180 للخاصة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام بالمحافظة وعددها 26 مدرسة، والتى تقبل الناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2014 / 2015، حيث حددت القبول بالمدارس الحكومية للعام الدراسى 2015 / 2016 بحد أدنى 220 درجة و180 درجة للقبول بمدارس التعليم الخاص.

وأضاف بيان صادر من المديرية أن مصطفى حمادى مدير إدارة التعليم الثانوى قرر بدء قبول طلبات الالتحاق ابتداءً من يوم الأحد 5 يوليو إلى الخميس 30 يوليو المقبل.

وأكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أن التنسيق روعى فيه الحفاظ على المعدلات الطبيعية داخل المدارس، بحيث تضمن عدم حدوث كثافة زائدة تعرقل سير وانضباط العملية التعليمية داخل الفصول، كما روعى التوزيع الجغرافى للمدارس الذى يعطى أولوية الالتحاق بالمدرسة لأبناء سكان المنطقة المحيطة بها تخفيفاً على الطلاب.

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