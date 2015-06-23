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24 لجنة فرعية للإشراف على مسابقات أسبوع شباب الجامعات بـ"القناة"

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24 لجنة فرعية للإشراف على مسابقات أسبوع شباب الجامعات بـ"القناة" 24 لجنة فرعية للإشراف على مسابقات أسبوع شباب الجامعات بـ"القناة"
قال إبراهيم عبدالرحمن مدير إعلام جامعة قناة السويس إن الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة قام بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الأسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، والذى تقرر إقامته فى الفترة من 12 وحتى 17 سبتمبر 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتضمنت اللجنة عضوية كل من الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق رحمى عميد معهد الاستزراع السمكى ورئيس اللجنة المنظمة، وانبثقت من اللجنة الرئيسية 24 لجنة فرعية مسئولة عن كل شىء بالبطولة حتى تخرج دون سلبيات.

وأشار عبدالرحمن إلى أن اللجنة المنظمة قامت بعدة تكليفات منها متابعة زيارة وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ومقابلة وزير التخطيط الدكتور اشرف العربى، بالإضافة إلى اللقاءات المستمرة والمتعددة والتواصل اليومى مع الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، من أجل المساهمة فى توفير الدعم اللازم لإنجاح هذا الملتقى الشبابى الأهم والأكبر فى تاريخ الجامعات المصرية.

وأضاف عبدالرحمن أنه تمت إقامة ثمانية ملاعب جديدة للخماسى واليد وتنس الطاولة إضافة إلى صيانة الملاعب القديمة وتجهيز المدن الجامعية لاستضافة شباب الجامعات وصيانة المدرجات والقاعات.

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مصر 365