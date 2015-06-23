مقتل وإصابة 26 من داعش بالنوفلية الليبية فى غارات على مقر للتنظيم

لقى 8 عناصر من تنظيم داعش مصرعهم وأصيب 18 آخرون الليلة ببلدة التوفلية الليبية جراء قصف طائرة حربية مقرا للتنظيم .

وقال مصدر عسكرى أمس الاثنين ، إن تنظيم «داعش» فى بلدة النوفلية، تلقى ضربة مؤلمة بمقتل أكثر من ثمانية عناصر وسقوط 18 جريحًا وصلوا إلى المستشفى القروى ببلدة بن جواد .

وأضاف المصدر إن الغارة استهدفت مقر ما يعرف بـأحدى الشركات يتخذها التنظيم مقرًا له فى البلدة منذ مارس 2015، مضيفًا أن المقر قصف بـ«صواريخ عدة».

ورجح المصدر أن الطائرة التى استهدفت مقر التنظيم الذى يقع فى مدخل البلدة كانت طائرة نوع «سيخوي»؛ لأنه وبحسب المصدر كانت ضرباتها دقيقة، لافتًا إلى أن «هذه الحصيلة هى الأكثر بعد استهداف تجمع لتنظيم القاعدة جنوب أجدابيا خلال الأسبوعين الماضيين».

وذكرت مصادر قبلية فى البلدة أن مقاتلين من تنظيم «داعش» أغلقوا الطريق أمام المارة إثر الهجوم وسحبوا جثث قتلاهم، وقالت إنه لم يكن بين القتلى أى مسؤول من الصف الأول فى التنظيم.

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