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مقتل 10 مدنيين فى غارة للنظام السورى على مسجد بحلب

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مقتل 10 مدنيين فى غارة للنظام السورى على مسجد بحلب مقتل 10 مدنيين فى غارة للنظام السورى على مسجد بحلب
قتل عشرة مدنيين على الاقل بينهم طفلان الاثنين حين القت مروحيات للنظام السورى برميلا متفجرا على مسجد فى مدينة حلب (شمال)، وفق ما نقل المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان "المصلين كانوا يؤدون صلاة المغرب فى مسجد فى حى الانصارى الذى تسيطر عليه المعارضة فى حلب" حين تعرض لضربة جوية "اسفرت عن مقتل عشرة مدنيين على الاقل بينهم طفلان وإصابة عشرين اخرين".

وينفى النظام استخدام البراميل المتفجرة التى انتقدتها بشدة خصوصا منظمة هيومن رايتس ووتش التى تعنى الدفاع عن حقوق الانسان.

وتشهد مدينة حلب مواجهات عنيفة منذ عام 2012 بين قوات النظام والمعارضة اللتين تتقاسمان السيطرة على احيائها.

وتقصف قوات النظام بانتظام مناطق تحت سيطرة قوات المعارضة فى مدينة حلب لا سيما بالبراميل المتفجرة التى تلقى من طائرات مروحية وقد حصدت الاف القتلى منذ نهاية 2013.

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مصر 365