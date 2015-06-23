موقع طبى : الكركم أقوى مضادات الأكسدة ويقى من السرطان والفيروسات والصداع

الكركم هو واحد من العلاجات الطبيعية المعروفة لكثير من الأمراض، وقد تم استخدامه كعلاج طبيعى منذ قرون، كما يستخدم جذر الكركم فى العديد من الأدوية.

وأثبتت الدراسات أن الكركم يمتلك فوائد صحية مذهلة، ولكن لديه مشكلة واحدة بسيطة هو أن طعمه يتميز بقدر من المرارة، لذلك قدم الموقع الطبى الأمريكى “Health”، وصفة ممتازة سوف تحل هذه المشكلة.

الفوائد الصحية للكركم

>وأوضح الخبراء أن هناك فوائد صحية هائلة يوفرها الكركم، حيث يحتوى على خصائص مضادة للسرطان، ومكونات مضادة للفيروسات وللبكتيريا ومضادة أيضاً للفطريات.

وأشار الخبراء إلى أن الكركم يحتوى على الكركمين وهو مادة مضادة للالتهابات، كما تعمل على تنقية الدم، ويمكن استخدامه لوقف الصداع، ونزلات البرد والالتهابات.

وتشمل المزايا الأخرى للكركم، أنه يساعد على التئام الجروح، ويساعد على الهضم، ويقلل من نسبة الكوليسترول، ويقلل الغازات ويعمل بمثابة منشط للجلد.

• الوصفة:

>1- نصف كوب من الأناناس أو قطع المانجو.>2- الموز الطازج.>3- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.>4- معلقة كبيرة من الكركم.>5- ½ معلقة قرفة.>6- ½ معلقة زنجبيل.

تمزج المكونات لينتج مشروب من الفاكهة لذيذ صحى مع فوائد صحية هائلة.