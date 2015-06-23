تقرير طبى :الشيكولاتة تعزز صحة الدماغ وتقلل فرص الإصابة بالأزمات القلبية

كشف تقرير طبى نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الشيكولاتة تتمتع بفوائد صحية مثيرة للغاية، وذلك حسبما نشر بالكثير من الدوريات والمجلات الطبية.

وكشفت مؤخراً دراسة بريطانية حديثة، أن تناول مكعبين من الشيكولاتة يومياً، سواء تناولهما بشكل مفرد أو بإضافتهما إلى اللبن، يساهم بشكل ملحوظ فى تعزيز صحة القلب.

وكشفت نتائج الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعتى مانشستر وكامبريدج، وشملت 21000 شخص، استمرت التجارب عليهم لمدة 12 عاماً، أن تناول الشيكولاتة يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الشيكولاتة تحتوى على مجموعة رائعة من الفلافونويد، تتمتع بخواص مضادة للأكسدة وتساهم فى تعزيز تدفق الدم بالجسم، وتساهم فى التخلص من الجذور الحرة المؤكسدة التى تسبب الأمراض.

وتابع التقرير أن الشيكولاتة تساهم فى تعزيز صحة المخ، نظراً لاحتوائها على المغنسيوم، والذى يعد من أبرز العناصر الضرورية لصحة الدماغ، وكما يحتوى على الكافيين، والذى يساهم فى تعزيز الشعور بالتركيز والانتباه، لافتاً إلى أن إحدى الدراسات التى نشرت بالمجلة الطبية الشهير "Neurology" قد أشارت إلى أن الأشخاص الذين تناولوا كوبين من مشروب الكاكاو الساخن يومياً ولمدة شهر كامل تحسن تدفق الدم داخل مخهم بنسبة 8%، وكما تحسنت وظائف إدراكهم، والتى تشمل: الذاكرة والتركيز والتفكير.