اختبار جديد يتوقع انتكاسة علاج سرطان الثدى قبل حدوثها

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث اختبار لمرضى سرطان الثدى، والذى يصيب غالباً السيدات، وأشارت إلى أن الاختبار يتوقع انتكاسة علاج المرض، ويحدد احتمالات وفرص معاودة إصابة الأشخاص بهذا الورم القاتل مرة أخرى عقب الشفاء منه، وذلك حسب التجارب التى أشرف عليها فريق من الأطباء بمستشفى رويال مارسدن، والتى تتخذ من مدينة لندن البريطانية مقراً لها.

وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين سيثبت الاختبار أنهم معرضون بشدة لمعاودة الإصابة بمرض سرطان الثدى مرة أخرى يجب أن يخضعوا لعلاج وقائى لمدة لا تقل عن 5 سنوات للحد من فرص الإصابة بسرطان الثدى مرة أخرى.

ويعرف الاختبار الجديد باسم "Oncotype DX"، وبدأت هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" باستخدامه، ولكنه غير متوفر إلا داخل مستشفيات محدودة نظراً لأنه باهظ الثمن، ويتراوح سعره بين 2000 إلى 2500 جنيه إسترلينى.

باحثون يحذرون من تناول الخمور إطلاقاً خلال الحمل

>وفيما يتعلق بصحة السيدات أيضاً، فقد أكد فريق من الأطباء البريطانيين بما لا يدع مجالا للشك أن الخمور والمشروبات الكحولية ضارة للغاية على صحة السيدات الحوامل، وأنهن لا يجب أن يتناولنها تحت أى ظرف من الظروف خلال فترة الحمل.

وانتقد الأطباء التوصيات والنصائح التى تصدرها بعض الجهات بخصوص إمكانية تناول السيدات للخمور خلال بعض مراحل الحمل، مؤكدين أنه لا يوجد حد آمن من كمية الخمور التى من الممكن أن تتناولها الحامل كما يعتقد البعض.

وستتم مناقشة هذه النتائج خلال المؤتمر السنوى للرابطة الطبية البريطانية، والذى سيعقد هذا الأسبوع، ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر يونيو الجارى.

الجدير بالذكر أن العديد من الأبحاث قد حذرت تماماً المرضى والأشخاص الأصحاء من تناول الخمور، نظراً لأنها تتسبب فى مخاطر صحية كبيرة.