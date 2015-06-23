300 دقيقة أسبوعيا من ممارسة الأنشطة الخفيفة تعزز صحة كبار السن

كشفت دراسة علمية حديثة أن التمارين الخفيفة العادية، تعد نشاطا جيدا لكبار السن، وبصورة أعلى من ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة أو القوية.

وأظهرت الدراسة أن النشاط البدنى أمر جيد للصحة، لكن يجب على كبار السن ممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة، وذلك وفقاً للباحث بول لوبرينيزى، أستاذ علم التمارين الرياضية وتعزيز الصحة فى جامعة ميسيسيبى.

وأوضح الباحثون أن ممارسة الرياضة لها فوائد صحية، فعلى سبيل المثال، بدلا من التحدث فى الهاتف فى وضع الجلوس، فإنه يمكن المشى أثناء التحدث وهذا سيساعد على زيادة النشاط البدنى.

وتشمل الأنشطة الخفيفة "المشى والرقص البطىء، والأعمال المنزلية والرياضة مثل تنس الطاولة".

ووجدت الدراسة أن كبار السن الذين يمارسون 300 دقيقة أو أكثر فى الأسبوع من الأنشطة الخفيفة، انخفض لديهم كمية الدهون الموجودة فى الجسم، وأصبح حجم خصرهم أصغر من نظرائهم الأقل نشاطاً، بالإضافة إلى ضبط مستوى الأنسولين فى الجسم.

وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة لكبار السن تعزز فرص حصولهم على عمر أطول، بالإضافة إلى تقليل فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونشرت الدراسة فى المجلة الأمريكية لتعزيز الصحة، والموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الحادى والعشرين من شهر يونيو الجارى.

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