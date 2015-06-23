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عامل يدفع حياته ثمناً للدفاع عن شقيقته أثناء معاكستها بكفر الشيخ

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عامل يدفع حياته ثمناً للدفاع عن شقيقته أثناء معاكستها بكفر الشيخ عامل يدفع حياته ثمناً للدفاع عن شقيقته أثناء معاكستها بكفر الشيخ
شهد شاطئ النرجس بمصيف بلطيم بكفر الشيخ، جريمة قتل بشعة، حيث دفع عامل حياته ثمنًا لمنع عاملين من معاكسة شقيقته، بعد أن قام بمعاتبتهما على معاكستهما لشقيقته، فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها أحدهما بطعنه بسلاح أبيض بمنطقة الصدر أودت بحياته فى الحال، ولاذا بالفرار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بمصرع شاب على أيدى عاملين لاعتراضه على معاكستهما لشقيقته بمصيف بلطيم، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "على.ز.ا"، 25 عامًا "عامل" مقيم بقرية محلة زياد التابعة لمدينة سمنود بالغربية، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والرائد محمد عمار، رئيس مباحث مركز البرلس، ومعاونوه.

تبين من التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وشخصين بسبب معاتبة الأول لهما على معاكسة شقيقته اثناء سيرهما بشاطئ النرجس بمصيف بلطيم، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها أحدهما بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته، التى أودت بحياته فى الحال وفرا هاربان.

تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما "م .ح" 20 عامًا "عامل" و"م.أ.أ"، 19 سنة "عامل"، مقيمان بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، وأرشدا عن السلاح المستخدم فى الجريمة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2393 لسنة 2015م إدارى/مركز البرلس، وتولت النيابة العام التحقيق.
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