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ضبط 5 سائقين تحت تأثير المخدر فى حملة مرورية بأسوان

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ضبط 5 سائقين تحت تأثير المخدر فى حملة مرورية بأسوان ضبط 5 سائقين تحت تأثير المخدر فى حملة مرورية بأسوان
شنت إدارة مرور أسوان، بالتنسيق مع قطاع الصحة بالمحافظة، خلال الـ24 ساعة المنقضية، حملة موسعة لضبط السائقين الذين يتعاطون مخدرات أثناء القيادة، حيث أظهرت التحاليل إيجابية خمس حالات ثبت أنها تحت تأثير المخدر، وذلك من إجمالى 40 سائقًا تم فحصهم.

وعلى هامش الحملة تم ضبط (281) مخالفة مرورية متنوعة شملت تحرير(44) مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة و (30)مخالفة ونش، كما تضمنت ضبط (4) سيارات و(3) دراجات بخارية بدون لوحات وبدون تراخيص.

تحررت محاضر بالوقائع السابقة، وجارى إحالتها إلى النيابة المختصة.

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مصر 365