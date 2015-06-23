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القبض على 3 متهمين مطلوبين فى أحكام جنائية بالإسماعيلية

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القبض على 3 متهمين مطلوبين فى أحكام جنائية بالإسماعيلية القبض على 3 متهمين مطلوبين فى أحكام جنائية بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام برئاسة العقيد محمد دسوقى رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 3 متهمين مطلوبين فى أحكام جنائية.

تم ضبط المدعو (م.س .خ ) 29 سنة عاطل مقيم ابوخليفه مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد بتهمة (سرقة بالإكراه) والمدعو (س . ع . ف) 41 سنة مزارع - القنطرة غرب - مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة ( مخدرات ) والمدعو ( م. ح . م) 28 سنة عاطل مقيم الوابورات - مركز القصاصين والمقضى عليه بالسجن 3 سنوات.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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