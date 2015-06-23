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ضبط 16 بائعًا وتنفيذ 193 إزالة و20 إشغال طريق بحملات موسعة بالقاهرة

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ضبط 16 بائعًا وتنفيذ 193 إزالة و20 إشغال طريق بحملات موسعة بالقاهرة ضبط 16 بائعًا وتنفيذ 193 إزالة و20 إشغال طريق بحملات موسعة بالقاهرة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت رفع كل أوجه الإشغالات لإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة والعمل على تحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى إزالة كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المقاهى والمحلات المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات التى استهدفت عدة مناطق بالعاصمة عن تنفيذ (193) إزالة إدارية، وتحرير (20) محضر إشغال طريق، وتحرير (19) محضر إدارة منشأة بدون ترخيص وتحرير (19) محضر بيئة، وضبط (16) بائعًا متجولاً، وضبط (3) عربة يد وضبط (1) عربة فول، وضبط (1) تروسيكل وضبط (5) فاترينة مأكولات.
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