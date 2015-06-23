وفاة مواطن روسى أثناء تواجده بالضبعة للعلاج من السرطان بـ"لبن الإبل"

توفى مواطن روسى أثناء تواجده بالضبعة للتداوى بـ"لبن النوق" من مرض السرطان، وتبلغ لقسم شرطة الضبعة من "لودمى لا"، روسية الجنسية، ٣٧ سنة، ربة منزل، بوفاة والدها "فيلاديمير جالشا يافى"، روسى الجنسية، ٦٥ سنة، بالشقة المؤجرة لهما بقرية غزالة الوادى- دائرة قسم شرطة الضبعة.

وبسؤلها قررت أن والدها يعانى من مرض السرطان وأنها حضرت معه لمدينة الضبعة لعلاجه بلبن النوق ولا تتهم أحدا بالتسبب فى وفاة والدها، تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الضبعة المركزى تحت تصرف النيابة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة حدثت نتيجة فشل فى وظائف القلب بسبب مضاعفات مرض السرطان، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتم التنسيق مع فرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح لمتابعة الموقف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى الضبعة.