مديرية أمن أسوان ترفع 255 حالة إشغال بالطريق العام

شنت مديرية أمن أسوان حملة مكبرة خلال الساعات الماضية، تحت إشراف اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان، استهدفت تنفيذ القرارات الإدارية بأنحاء محافظة أسوان، وذلك بالاشتراك مع الأجهزة المعنية وأسفرت الجهود عن رفع 255 حالة إشغال بالطريق العام، ورفع 152 حالة إشغال بدون تحرير محضر، ورفع 30 حالة إشغال طريق بمحضر، وتحرير 40 مخالفة للشروط البيئية و3 محاضر مخالفة شروط الترخيص ومخالفتين لعدم وجود ترخيص، كما تم تحرير 6 حالات إشغال طريق للمقاهى، و22 حالة إشغال طريق متنوعة.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع السابقة وإحالتها للنيابات المختصة.