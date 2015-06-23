المقاومة الشعبية فى إقليم آزال باليمن تستهدف مقرات للحوثيين وصالح

شنت المقاومة الشعبية فى إقليم آزال، مساء أمس الاثنين، ثلاث عمليات هجومية، استهدفت مقرات تابعة للحوثيين، فى محافظة ذمار، وسط اليمن .

وقال المكتب الإعلامى للمقاومة فى إقليم آزال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن العمليات التى اسٌتخدمت فيها قنابل يدوية، استهدفت مقرات استخدمها الحوثيون لعقد الاجتماعات وتخزين الأسلحة والذخائر.

وأشار المكتب إلى أن المقاومة استهدفت مقراً للحوثين فى حى الموشكى، و مقراً أخر لهم فى شارع المنزل، والعملية الثالثة استهدفت مقراً لهم بالقرب من شارع المجزرة وسط المدينة.

وقال، إنه حتى اللحظة لم يتسن له التأكد من حجم الخسائر فى صفوف الحوثيين.

وشنت المقاومة الشعبية خلال الاسبوعين الماضيين عدة هجمات استهدفت تجمعات ومواقع لجماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح فى إقليم آزال، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

ويضم إقليم آزال العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة (المعقل الرئيسى للحوثيين)، ومحافظتى عمران وذمار.

>