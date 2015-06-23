طيران التحالف العربى يكثف غاراته قرب الحدود اليمنية السعودية

كثف طيران التحالف العربى بقيادة السعودية ، فى وقت مبكّر اليوم الثلاثاء، غاراته الجوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية لصالح فى منطقة عبس الواقعة قرب الحدود السعودية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال سكان محليون ، إن سلسلة غارات جوية شنها طيران التحالف على عدة مواقع فى حجة من بينها مقر اللواء التابع للحرس الجمهوري.

وسمعت دوى انفجارات عنيفة، كما شوهدت السنة اللهب تتصاعد من مقر اللواء، عقب استهداف مخازن الأسلحة بأكثر من غارة.

وحتى اللحظة لم تتبين الخسائر التى خلفتها تلك الانفجارات، بحسب المصادر التى أكدت ان طيران التحالف ما زال يحلق بكثافة على اجواء المنطقة.

ويواصل طيران التحالف غاراته الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى عدة محافظات يمنية، فى الوقت الذى تدور به اشتباكات متقطعة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية فى الجبهات القتالية فى كلا من محافظة عدن، تعز، ومأرب.

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