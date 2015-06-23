قائد عسكرى ليبى سابق ينفى أخبار متداولة حول اختطافه بالعاصمة طرابلس

نفى اللواء ركن متقاعد يوسف المنقوش رئيس الأركان العامة الليبية الأسبق، أمس الإثنين، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول خطفه بالعاصمة طرابلس.

وأكد المنقوش فى تصريحى صحفى أمس الاثنين ، أن هذه الأخبار «عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، ومجرد شائعات يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية التى تعتمد على الإشاعات».

وأوضح المنقوش أنه قدم استقالته إلى المؤتمر الوطنى العام (المنتهية ولايته) وليس له أى علاقة بالمؤسسة العسكرية أو رئاسة الأركان ، مضيفًا أنه خارج البلاد منذ تقديم استقالته.

يشار إلى أن عددًا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تداولت مساء اليوم الإثنين معلومات عن تعرض المنقوش للخطف فى العاصمة طرابلس.

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