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افتتاح معرض "بكرة أحلى" لملابس المحتاجين فى العريش

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افتتاح معرض "بكرة أحلى" لملابس المحتاجين فى العريش افتتاح معرض "بكرة أحلى" لملابس المحتاجين فى العريش
افتتح مجموعة شباب الفيروز بشمال سيناء معرض "بكرة أحلى" المخصص لاستقبال الملابس المستعملة لإعادة تهيئتها لصالح المحتاجين.

شهد حفل الافتتاح الذى تم بالعريش اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة وبشير أبو عتلة مدير مركز شباب العريش وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء وعضوات مجموعة شباب الفيروز، والدكتور حسام رفاعى نقيب الصيادلة ولفيف من قيادات الشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .. إلى جانب عدد من القيادات السياسية والشعبية.

وأعرب أعضاء مجموعة شباب الفيروز عن تقديرهم للقيادات والرموز والمواطنين الذين دعموا المجموعة وشاركوا فى افتتاح المعرض.

وعرض على صابر قائد فريق المشروعات بمجموعة شباب الفيروز أن هناك عددا من المشروعات لخدمة المجتمع والأسر الأكثر احتياجا فى بدايتها المعرض لبيع الملابس الجديدة والمستعملة بهدف رفع المعاناة عن المواطن السيناوى، ثم مشروع الافطار الجماعى للأرامل والأيتام بحضور نحو 100 أسرة تضم حوالى 500 فردا، والذى يقام للعام التاسع على التوالى، ثم مشروع لدعم وتمكين الأسر الأكثر احتياجا من خلال عدة أنشطة للمجموعة .

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مصر 365