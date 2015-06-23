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محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز تجديدات الكورنيش

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محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز تجديدات الكورنيش محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز تجديدات الكورنيش
وجه محافظ الأقصر محمد بدر بسرعة إنجاز الأعمال فى مشروعات التطوير بالمحافظة، مشيرا إلى أن كورنيش مدينة الأقصر يتم تطويره وتجديده من قبل الشركة الوطنية للقوات المسلحة والتى تتحمل تكلفة أعمال تحديثه وتبلغ قيمتها نحو مليون جنيه.

وأكد رئيس مدينة الأقصر العميد أحمد نسيم أن مشروع تطوير الكورنيش هو هدية من القوات المسلحة لأهالى الأقصر حفاظا على رونقه بعد تهالك معظم أرضياته، مشيرا إلى أن المشروع يشمل تحديث 33 مظلة وتركيب بلاط جديد ودهان وتجديد الأسوار بالإضافة إلى تكثيف الإضاءة وعمل مظلات جديدة لمعدية الأهالى وتخصيص مكان ومظلة للشرطة، لافتا إلى قرب انتهاء أعمال التطوير مع نهاية شهر رمضان وخلال عيد الفطر .

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مصر 365