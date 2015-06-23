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"أورمان" الشرقية: توزيع 225 رأس ماشية على الأسر الفقيرة بالمحافظة

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"أورمان" الشرقية: توزيع 225 رأس ماشية على الأسر الفقيرة بالمحافظة "أورمان" الشرقية: توزيع 225 رأس ماشية على الأسر الفقيرة بالمحافظة
أكد المهندس سالم صقر مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن الجمعية تقوم بتوزيع 225 رأس من الماشية على فقراء الشرقية، مضيفا أنه بدأ التوزيع أمس الأول الأحد وينتهى اليوم الثلاثاء .

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم اختيار 225 من المحتاجين والذين تم اختيارهم بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة من خلال بحوث ميدانية عن الذين تم اختيارهم، لافتا إلى أن التوزيع يشمل الفقراء بشتى مراكز المحافظة وان الرأس من الماشية وزنها يتجاوز الـ200 كجم وجاهزة لدر دخل على الأسرة .

وأوضح مدير الجمعية أن الأهالى تستقبلهم بكل ترحاب داعين للرئيس ولمصر باستمرار مسيرة التقدم وأن يحفظ الله رئيس البلاد لكل خير .

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