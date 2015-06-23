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الأحوال المدنية تقدم خدماتها في «الدفاع الجوي»

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الأحوال المدنية تقدم خدماتها في «الدفاع الجوي» الأحوال المدنية تقدم خدماتها في «الدفاع الجوي»

    بدأت الأحوال المدنية بتقديم خدماتها في معهد الدفاع الجوي بجدة من خلال العربة المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، الأحد الماضي في تقديم خدماتها لمنسوبات المعهد. وتقدم العربة المتنقلة خدمات إصدار الهوية وتجديدها وتجديد سجل الأسرة واستخراج بدل تالف وطباعة البيانات "البرنت"، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق وإصدار شهادة الوفاة.

الجدير ذكره أن الوحدات المتنقلة بالأحوال المدنية قدمت خدماتها في عدد من الجامعات والقطاعات الحكومية والأهلية، إذ تهدف لخدمة المواطنين في أماكنهم بكل يسر وسهولة.

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