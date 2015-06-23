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«الخدمة المدنية» تطلق مؤتمر «ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي»

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«الخدمة المدنية» تطلق مؤتمر «ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي» «الخدمة المدنية» تطلق مؤتمر «ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي»

    تعقد وزارة الخدمة المدنية مؤتمراً بعنوان "ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي" خلال الفترة 5-7 صفر 1437ه الموافق 17-19 نوفمبر 2015م، وينظمه معهد الإدارة العامة في الرياض.

وأفاد د. بدر بن شجاع الحربي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن تنفيذ هذا المؤتمر يأتي إيماناً بأهمية بناء وتعزيز ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي، حيث أصبح من الضرورة أن يبتعد القطاع الحكومي عن التعامل مع المستفيد من خدماته كمراجع، وأن يتعامل مع مستفيديه كعملاء يجب الحرص على تلبية حاجاتهم ورغباتهم، لمواكبة تطلعات حكومة المملكة نحو رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية ومقابلة الارتفاع المتزايد لتوقعات المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على واقع ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي وسبل تعزيزها وتحسينها في ظل التطورات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية، والمستجدات المتلاحقة في أساليب التميز في خدمة العملاء.

ودعا د. الحربي جميع الباحثين والمتخصصين والممارسين للمشاركة ببحوث وأوراق عمل علمية في المؤتمر الذي سيناقش خمس محاور رئيسية هي: واقع وتحديات خدمة العملاء في القطاع الحكومي، التميز والريادة في خدمة العملاء في القطاع الحكومي، البيئة التنظيمية وعلاقتها بمستوى خدمة العملاء في القطاع الحكومي، الاتجاهات الإدارية والتقنية الحديثة في خدمة العملاء.

ويستعرض المؤتمر أبرز التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في خدمة العملاء في القطاع الحكومي، وسيتم عرض عدد من التجارب المحلية والدولية الناجحة، وسيدعى للمؤتمر متحدثون عالميون من أهم وأكثر المتحدثين تأثيراً في مجال خدمة العملاء.

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