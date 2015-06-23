«محلي النماص» يناقش المشروعات المتعثرة وسبل معالجتها

تنومة - سعيد معيض

ناقش المجلس المحلي لمحافظة النماص أسباب تعثر بعض المشروعات في المحافظة وسبل حلها ومعالجتها، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً برئاسة المحافظ محمد النايف في مقر المحافظة، بحضور أعضاء المجلس. وأكد النايف أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة المستجدات في مختلف المجالات التنموية، منوهاً إلى أهمية تسخير كافة الجهود خلال شهر رمضان الكريم. واستعرض المجلس أبرز الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والاستعدادات لاستقبال موسم الصيف وما تقدمه الجهات الحكومية من خدمات مميزة للمصطافين، إلى جانب استعراض أبرز الفعاليات الصيفية والفقرات المعدة لهذا العام.