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وزير العدل يكرم ١٩٣ خاتماً وخاتمة في حفل مجمع نورين.. بالرياض

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وزير العدل يكرم ١٩٣ خاتماً وخاتمة في حفل مجمع نورين.. بالرياض وزير العدل يكرم ١٩٣ خاتماً وخاتمة في حفل مجمع نورين.. بالرياض

    يرعى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حفل الإجلال الرابع لتكريم ١٩٣ خاتما وخاتمة لكتاب الله عز وجل والذي ينظمه مجمع نورين تحت إشراف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض.

ويقام الحفل في ال١٥ من الشهر الجاري عقب صلاة التراويح في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض.

الجدير بالذكر أن حفل الإجلال الأول أقيم في رمضان عام ١٤٢٧ه على شرف سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لتكريم ٤٠ خاتما لكتاب الله.

ثم أقيم حفل الإجلال الثاني في رمضان عام ١٤٣٠ه على شرف سماحة مفتي عام المملكة العربية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لتكريم ٥٠ خاتما وخاتمة لكتاب الله.

كما أقيم حفل الإجلال الثالث في رمضان عام ١٤٣٣ه على شرف معالي رئيس ديوان المظالم فضيلة الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وقد تم تكريم ١٠٠ خاتم وخاتمة.

وذكر المشرف العام على مجمع نورين الشيخ عادل بن عبدالله السلطان أن الخاتمين والخاتمات هم من طلاب حلقات ذي النورين، وطالبات دار الفتاة وبرنامج التسميع عبر الهاتف ومعهد نورين لمعلمات القرآن، وهي إدارات وبرامج تتبع مجمع نورين وأعداد الخاتمين في ازدياد.

وتم اعتماد حساب مجمع نورين بتويتر: @norayn كما اعتمد وسم: #حفل_نورين_193_خاتم_وخاتمة.

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