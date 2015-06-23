تطوير الأفكار يسجل 16 ألف فكرة أصحابها دون العشرين عاماً

استقبل مركز خدمة تطوير الافكار بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) والذي تم تدشينه عام 1428ه حتى امس 16205 فكرة، بلغت نسبة أفكار البنين فيها 43% في حين بلغ عدد أفكار البنات 57% من الأفكار المسجلة.

المحمد: أكثر الأفكار تردداً في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.. ودورنا جهة استشارية

وقال المشرف العام على الإدارة العامة للإبداع العلمي بموهبة البروفيسور حمدان بن إبراهيم المحمد ل "الرياض" ان خدمة تطوير الأفكار هي خدمة تمكّن أصحاب الأفكار العلمية ذات الأصالة والابتكار من تقديم أفكارهم إلكترونياً، ثم عرضها على مختصين لتقديم إرشادات ونصائح لتطويرها ومن ثم تقييمها، كما يتم فحص الأفكار فحصا مبدئيا قبل تسجيلها لدى إدارة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من قبل فاحصين متخصصين في البحث في مكاتب براءة الاختراع العالمية للتأكد من أصالتها، ويتضمن ذلك صياغة الفكرة (كتابة الفكرة بشكل فني).

وتقدم هذه الخدمة وفقاً لآلية تواصل إلكترونية، وتراعي سياسة تضمن سرية الفكرة والمعلومات الخاصة بعملاء موهبة دون اطلاع الآخرين عليها، وذلك بهدف التوعية بأهمية طرح الأفكار والاستفادة منها وتحفيز وجذب طلبة التعليم العام أصحاب الأفكار العلمية لتقديم أفكارهم، بالاضافة الى تقديم نصائح وإرشادات لتقييم الأفكار العلمية من قبل مقيمين متخصصين لنشر ثقافة الاختراع والابتكار ودعم المبتكرين للوصول إلى ابتكارات ذات قيمة وفحص الافكار الابتكارية في مكاتب براءة الاختراع العالمية مما يؤدي الى الإسهام في زيادة براءات الاختراع الوطنية لطلبة التعليم العام وتوجيه أصحاب الأفكار المتميزة لبرامج ومسابقات موهبة إذا توفرت فيهم شروط الالتحاق بها.

واوضح المحمد أن المستفيدين من هذه الخدمة هم الموهوبون والمخترعون أصحاب الأفكار العلمية ضمن الفئة العمرية من (10-18) سنة وقد تم الترويج للخدمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية ، وبلغ عدد المسجلين في الخدمة منذ عام 1428ه وحتى اليوم 16205 فكرة ، أما نسبة أفكار البنين هي 43% في حين يبلغ عدد أفكار البنات 57% من الأفكار المسجلة، والغالبية تأتي من المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، والدمام.

واشار المحمد إلى ان اكثر الأفكار ترددا بين المشتركين هي الأفكار في مجال الأجهزة الكهربائية والالكترونيات، وهذا بلا شك يدل على حب النشء لتطوير الالكترونيات والأجهزة الكهربائية.

موضحا ان فريق مطوري الأفكار يتكون من أساتذة متخصصين في المجالات العلمية من عدة جامعات سعودية وكليات تقنية كما يضم الفريق باحثين مختصين من مكاتب براءة الاختراع، وان طريقة العمل تتطلب المتابعة حتى يتم اغلاق الفكرة وتقديم جميع الخدمات لها حسب حالة كل فكرة مؤكدا: نحن جهة استشارية فقط للفكرة، حيث تكمل منظومة الابتكار جهات مختصه بتنفيذ الأفكار.

ويقول البروفيسور حمدان ان من اهم وابرز الافكار التي وصلت للموقع كانت فكرة نظام حماية مرضى الزهايمر من الضياع بواسطة وضع اسورة في يد المريض يمكنها تحديد مكانه وتقدم خدمات اخرى كالتعرف على ضغطه ومؤشراته الحيوية وقدمتها الشابة المبتكرة مياز محمد القبيس فيما تميزت فكرة المبتكرة هيا صلاح العبداللطيف بايجاد حل ممتاز للطائرات المحطمة التي تسقط وتختفي ويستغرق الباحثون اوقاتا طويلة في تحديد مكانها عبر التوهج الذي تطلى به اجنحة الطائرة وبعض اجزائها، كما تقدم المبتكر الشاب محمد ابراهيم معشي بفكرة الريشة المتعددة الوظائف للحفر والتي تحل مشاكل كثيرة في استخدام الثاقب الكهربائي وغيرها الكثير من الافكار المبدعة التي تدل على ما يتمتع به ابناء الجيل من فكر ووعي لا يصدق.