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بالفيديو: هذا رد عادل إمام على منتقدي مسلسله الرمضاني

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بالفيديو: هذا رد عادل إمام على منتقدي مسلسله الرمضاني بالفيديو: هذا رد عادل إمام على منتقدي مسلسله الرمضاني

الإثنين 22-06-2015 23:44

لم تمر أسابيع قليلة على دعوى المطالبة بإيقاف مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" للفنان عادل إمام بتهمة سرقة القصة من كتاب لأحد المؤلفين، إلا وأقيمت دعوى أخرى تطالب أيضاً بإيقافه، لكن هذه المرة من نقابة علماء ، حيث أُتهم إمام الذي يجسد شخصية أستاذ جامعي، بالإساءة إلى فئة الأساتذة الجامعيين وتشويه صورتهم لأن الزعيم يلعب دور الأستاذ اللعوب، كما أن المسلسل عرض بعض المواقف التي ما كانت تحصل قبل ثورة 25 يناير، من ناحية تعامل الأمن مع عمداء الكلية، لكن هذا لم يعد موجوداً الآن.

وقد استضاف الإعلامي وائل الإبراشي أمس مجموعة ممن طالبوا بوقف عرض العمل من المنتمين لنقابة علماء مصر وهاجموا العمل بشكل كبير، فجاء اتصال هاتفي من الفنان عادل إمام بالبرنامج ليطلب من الجميع الانتظار حتى نهاية المسلسل قائلاً: "أنا بقول لكل الأساتذة اللي معترضين على المسلسل استنوا حضراتكم لغاية آخر المسلسل وبعدين نبقى نشوف رأيكم".

 

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