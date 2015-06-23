أيشواريا راي متّهمة بالمحاكمة

وجّهَت المناضلة الهندية Delbir kour شقيقة Sarabjit Singh المتهم بالجاسوسيّة في باكستان تهديداً مباشراً لملكة جمال الكون النجمة الهندية Aishwarya Rai بسبب أخذها بطولة فيلم يتناول السيرة الذاتية لشقيقها.

وبحسب مصادر صحافية، فإنّ أسباب توجيه Delbir التهديد لـRai هو أنها تخشى أن يتمّ تناول فيلم شقيقها بشكل سلبيّ يشّوه سمعته وتاريخه.

وهذا ما دفع Kour إلى إرسال مذكرة قانونية لـ Aishwarya ومخرج الفيلم Umang Kumar، الذي سبق واتفق مع Rai على بطولة فيلم السيرة الذاتية "Sarabjit"، الذي ستلعب Rai فيه دور شقيقة Sarabjit Singh تحت اسم Delbir kour.

يُذكر أنّ المخرج Kumar كان أكّد بدوره اتفاقه مع Rai على تجسيد الدور بنجاح، وقال: "عندما اطّلعت Aishwarya على الدور أجهشت بالبكاء من شدّة تأثرها ووافقت على الدور فوراً".