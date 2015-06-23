زوجة فى دعوى طلاق ضد زوجها: خائن و"تحت الطلب"

أقامت "ندى شاكر"، دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد زوجها "سليم شوقى" بعد اكتشافها عمله ببيع نفسه للسيدات مقابل أموال "تحت الطلب"-على حد قولها- وطالبت بالتفريق بينهما بعد الضرر الذى لحق بها وخوفها من العيش معه بعد اكتشافها علاقاته المتعددة.

وقالت "ندى" بدعواها التى حملت رقم 1948 لسنة 2015: "تزوجنا منذ 9 شهور بعد تعارف عائلى وطلبه ليدى بشكل رسمى وتمت الخطبة التى استمرت حوالى 5 شهور وبعدها قررنا بدء التجهيزات لحفل الزفاف".

وأضافت الزوجة: "جمعنا منزل واحد وكان ميسور الحال فهو يعمل محاسب ويكسب قدر من المال ليس بقليل وأنا كذلك أعمل فى إحدى الشركات الهندسية وحاولنا أن نعيش سويا ونؤسس لحياة زوجية ولكن ما كان يجعلنى أشعر بالقلق من زوجى تصرفاته وغيابه لكثير من الأوقات عن المنزل فى غير مواعيد العمل الرسمية له ومكالماته المريبة مع سيدات، وعندما أساله عن السبب يتحجج بأنه شغل خاص بإنهاء بعض الحسابات لهم بجانب العمل، كى يوفر لنا مستوى جيد من المعيشة فكنت أصدقه".

وأكملت الزوجة بدعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة بمدنية نصر: "حدثت خلافات كثيرة بينا إلى أن فضح أمره واكتشفت خيانته وسلوكه المشين مع السيدات التى على معرفة بهن بعد الاطلاع على محادثات خادشة للحياء واكتشاف صفحة على الإنترنت تحمل اسمه يقوم بعقد اتفاقات غير أخلاقية مقابل أموال، وعندما واجهته أنكر ولكنى أدركت أنه يكذب بسبب ما رايته بعينى على هاتفه وسمعته بأذنى من مكالمات بينه وسيدات وألفاظ يعف عن ذكرها اللسان وبعدها تركت له المنزل".

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