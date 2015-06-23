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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 85 طربة حشيش بعد تبادل إطلاق نار بالصف

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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 85 طربة حشيش بعد تبادل إطلاق نار بالصف ضبط تاجر مخدرات بحوزته 85 طربة حشيش بعد تبادل إطلاق نار بالصف
ألقت مباحث الصف، القبض على أكبر تاجر مخدرات، بعد مطاردة أمنية شاركت فيها قوات العمليات الخاصة، وتبادلت إطلاق النيران فى جبال منطقة العرب، مع المتهم، وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على 85 طربة حشيش، وبندقية آلية.

وكان مدير مباحث الجيزة، اللواء محمود فاروق، تلقى إخطارًا أمنيًا من المقدم محمد عبد الشكور رئيس مباحث قسم الصف ومعاونه الرائد أبو القاسم الدهشان يفيد ضبط "محمد.ح" 30 سنة، عاطل، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وبمناقشة المتهم بعد ضبطه أمام اللواء مجدى عبد العال، اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف ترويجها على صغار التجار بمنطقة جنوب الجيزة في أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعترف المتهم أمام اللواء جرير مصطفى مدير المباحث الجنائية بالجيزة بقيامه بإطلاق النار على القوات أثناء مطاردته، بأحد الدروب الجبلية بمنطقة الصف.

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مصر 365