دعوى خلع ضد زوج سرق مصوغات زوجته من أجل "عمرة" والدته بشهر رمضان

أقامت "نهى.ح" دعوى تبديد ضد زوجها "فايز.ا" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بعد أن فوجئت ببيع مصاغها الذى يقدر بنحو 25 ألف جنيه، ثم علمت بعد ذلك أن زوجها هو من سرقه لينفق على المصروفات الخاصة بعمرة والدته فى شهر رمضان واتبعتها برفع بدعوى خلع.

وقالت الزوجة، فى دعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "عشت معه 7 سنوات لم أبخل عليه فى شىء حتى الذهب الذى اشتراه لى فى أول الزواج عندما قرر زيادة رأس مال مشروعه الخاص، قمنا ببيعه ولم أرفض أو حتى أشعر بالسوء والحزن عليه، فأنا زوجة قررت أن تقف مع زوجها، لكن عندما أصبحت الأموال كثيرة بين يديه لم يفكر أن يشترى لى غيره تعويضا عن ما فعلته معه وأصبح يصرف كل الأموال التى معه على نزواته ونسى أننى مسئولة منه وولديه".

وأضافت "نهى" بدعواها التى حملت رقم 7491 لسنة 2015: "طمع فى ما أملك وما اشتراه لى أهلى من ذهب ورغم ما يملكه من أموال يكنزها قام بسرقته وباعه وفوجئت بأنه ينوى إخراج والدته منه عمرة، وعندما واجهته بما اكتشفته قال لى إنه فى أزمة، وليس لديه سيولة ويريد إخراج والدته عمرة رمضان، لرغبتها الشديدة فى ذلك وعندما اتهمته بالكذب تعدى على بالضرب وطردنى من منزلى".

وتابعت "نهى": "عشت معه سنوات كلها إهانة وضرب وبخل ورغم كل ما أفعل معه لا يشكرنى أبدا بل يكافئنى بالخيانة، لذا أقمت ضده دعويى الخلع والتبديد".