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"المحافظين": اجتماع لـ"فى حب مصر" لبحث ضم مزيد من الأحزاب إلى قوائمها

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"المحافظين": اجتماع لـ"فى حب مصر" لبحث ضم مزيد من الأحزاب إلى قوائمها "المحافظين": اجتماع لـ"فى حب مصر" لبحث ضم مزيد من الأحزاب إلى قوائمها
قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب " ستجتمع بعد اجتماع اللجان التنسيقية للقوائم الأربعة للقطاعات المختلفة، لمناقشة ضم مزيد من الأحزاب والقوى السياسية إلى قوائمها الانتخابية، مؤكدا أن فشل تكوين القائمة الموحدة جاء بسبب الاختلاف فى الأفكار والرؤى بين الأحزاب.

وأضاف "قرطام" لـ"اليوم السابع"، أن حزب المحافظين يبحث تنظيم إفطار جماعى لأعضاء الحزب، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات والقيادات السياسية خلال شهر رمضان.
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