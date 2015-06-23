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القرفة والعسل خليط مفيد لعلاج سرطان المعدة والتهاب المفاصل والأنفلونزا

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القرفة والعسل خليط مفيد لعلاج سرطان المعدة والتهاب المفاصل والأنفلونزا القرفة والعسل خليط مفيد لعلاج سرطان المعدة والتهاب المفاصل والأنفلونزا
أُستخدم خليط القرفة والعسل فى الهند منذ قرون كعلاج طبيعى للعديد من الأمراض، كما تم استخدامه فى الأدوية الصينية التقليدية حيث يعتبرونه الخليط السحرى نظراً لفوائده الصحية المذهلة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن فوائد خليط القرفة بالعسل الذى يعتبر علاجا لعدد كبير من الأمراض، وفيما يلى بعض الفوائد المذهلة له وتشمل:

1- يساعد فى علاج السرطان

قد ثبت من خلال الأبحاث أن خليط القرفة والعسل مفيد لعلاج أنواع معينة من السرطان، ولا سيما أنه يساعد فى علاج سرطان المعدة.

حيث ينصح باستهلاك ملعقة من العسل وملعقة من مسحوق القرفة يوميا لمدة 3 أشهر لوقف سرطان المعدة.

2- يعالج التهاب المفاصل

يمكن لمزيج العسل والقرفة أن يعالج التهاب المفاصل عن طريق شرب كوب من الماء الساخن، مضافاً إليه ملعقتين من العسل وملعقة من مسحوق القرفة.

3- يقى من الأنفلونزا

يمكن لهذا الخليط المزهل منع وعلاج نزلات البرد والأنفلونزا سريعاً، حيث إن العسل يحتوى مكونات طبيعية تقتل الفيروسات.

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مصر 365