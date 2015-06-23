ميلان يتجه إلى فان بيرسي

ميلان يبحث عن مهاجم صاحب اسم كبير، وبعد خسارة سباق جاكسون مارتينيز وعدم نجاحه في إقناع باريس سان جيرمان للتخلي عن زلاتان إبراهيم، يتجه الآن إلى روبن فان بيرسي.

وذكرت شبكة لا ريبابليكا الإيطالية أن ميلان يسعى لاستغلال جلوس روبن فان بيرسي مؤخرا على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.

وكان لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد قد انتقد المستوى البدني لفان بيرسي، ما حوله إلى بديل في الفريق.

لهذا اهتمت العديد من الأندية بقنص خدمات اللاعب، يتقدمها فينيرباشته التركي والآن ميلان في السباق.

وكان ميلان قد خسر جاكسون مارتينيز مهاجم بورتو الذي قرر الاتجاه إلى أتليتكو مدريد، وكذلك غير قادر على إقناع إديسون كافاني بترك باريس سان جيرمان للانضمام إلى فريق لا يلعب في دوري الأبطال.

ويبلغ فان بيرسي نجم أرسنال الأسبق 31 عاما.