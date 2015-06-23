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توتو ميركاتو – روما يرسل وفدا للقاهرة لضم رمضان صبحي

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توتو ميركاتو – روما يرسل وفدا للقاهرة لضم رمضان صبحي توتو ميركاتو – روما يرسل وفدا للقاهرة لضم رمضان صبحي

نشر موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي تقريرا أفاد فيه بأن نادي روما يرغب في التعاقد مع لاعب الأهلي رمضان صبحي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار تقرير الموقع الإيطالي إلى أن روما في ظل بحثه عن العديد من اللاعبين خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق وجد ضالته في لاعب الأهلي صاحب الـ17 عاما.

وأوضح التقرير أن روما أرسل وفدا إلى القاهرة لمعرفة طلبات الأهلي من أجل التخلي عن صبحي الذي عبر عن رغبته في الانضمام للذئاب على حد وصف الموقع.

وأتم الموقع الإيطالي تقريره بوصف رمضان صبحي بمحمد صلاح الجديد وأحد أفضل المواهب الصاعدة في الكرة المصرية والإفريقية خلال الفترة الحالية.

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