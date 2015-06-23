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عمرو طارق: ريال بيتيس يعلن ضمي رسميا خلال أيام

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عمرو طارق: ريال بيتيس يعلن ضمي رسميا خلال أيام عمرو طارق: ريال بيتيس يعلن ضمي رسميا خلال أيام

أكد عمرو طارق مدافع الجونة أنه سينتقل خلال أيام رسميا إلى ريال بيتيس العائد للدوري الإسباني الموسم المقبل.

اللاعب البالغ من العمر 23 عاما له عدة تجارب احترافية، فقد لعب في صفوف فرق شباب مجدبورج وفرايبورج وفولفسبورج بألمانيا.

وقال عمرو في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الاثنين: "سيعلن النادي الإسباني ضمي رسميا خلال أيام بعد انتهاء المفاوضات مع الجونة بنجاح عقب تقديم عرض رسمي".

وأضاف "يشترط ريال بيتيس حضوري فترة الاعداد للموسم الجديد منذ بدايتها خلال أسبوعين، ولذلك سألعب مباراتي الأخيرة مع الجونة يوم الخميس ضد إنبي".

وأوضح طارق أن الجونة وريال بيتيس اتفقا على كل الشروط وسيتمم انتقاله مقابل نصف مليون يورو.

وعاد ريال بيتيس إلى الدوري الإسباني الممتاز الموسم المقبل.

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