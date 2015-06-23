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«دبي الرمضاني» يجمع 4500 صائم يومياً على مائدة الإفطار

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«دبي الرمضاني» يجمع 4500 صائم يومياً على مائدة الإفطار «دبي الرمضاني» يجمع 4500 صائم يومياً على مائدة الإفطار

انطلقت فعالية «إفطار صائم» في مجموعة من الخيم الرمضانية بدبي مع بدء شهر رمضان الفضيل، لتستقبل يوميا حوالي 4500 صائم من مختلف الجنسيات. وأعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن انطلاق الفعالية كجزء من برنامج «ملتقى دبي الرمضاني» في دورته الرابعة عشرة والتي تقام هذا العام من 24 يونيو وتمتد حتى 4 يوليو 2015، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقوم اللجنة المنظمة لملتقى دبي الرمضاني سنويا، مع حلول شهر رمضان المبارك، بتنظيم فعالية إفطار صائم، حيث تستقبل صائمين من بلدان متعددة في خيمتي إفطار، الأولى في منطقة هور العنز وتتسع لحوالي 2,000 شخص يومياً، والثانية في منطقة المحيصنة 2 بجانب سكن العمال، وتتسع لحوالي 2,500 يومياً، وتقدم لهم الوجبات، بالإضافة إلى المياه والعصائر والتمر.

إلى ذلك تقدم الفعالية، والتي تبدأ من الساعة 6 وحتى 8 مساءً يوميا طيلة شهر رمضان المبارك، للصائمين عددا من الأنشطة، والتي تهدف بمجملها لخلق روح الأخوة والمحبة بين الصائمين من مختلف الجنسيات، ودعم الوحدة بين المسلمين بشكل عام. كما يقوم نخبة من علماء ودعاة المسلمين بإلقاء محاضرات دينية وتثقيفية بلغات مختلفة من شأنها أن تعزز الوعي بالشهر الفضيل لدى الحضور وتبرز قيمه السامية ورسائله وأهدافه النبيلة. وعلى هامش الفعالية تجري الخيم الرمضانية للصائمين سحوبات يومية تمكن الرابحين من الحصول على جوائز متعددة، فضلاً عن تقديم فحوص طبية مجانية لرواد الخيمتين طوال أيام شهر رمضان، يقوم بها طاقم متخصص من الأطباء المؤهلين والمتواجدين في الموقعين، والذين يقدمون أيضا محاضرات طبية توعوية لرفع الوعي الصحي خلال شهر الصيام.

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