مؤسسة خليفة بن زايد تقدم مساعدات لغزة ولبنان

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية آلاف الطرود الغذائية للأسر المحتاجة والمدمَّرة بيوتُهم في قطاع غزة لمساعدتهم في تخطي المحنة التي تواجهها هذه العائلات خاصة في هذا الشهر المبارك.

وقامت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي بتجهيز مشروع الطرود الغذائية المقدم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وشرعت في تعبئة الطرود منذ أول من أمس لتصل للفئة المهدمة بيوتهم بالكامل جراء الأحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة.

كما قدمت المؤسسة طروداً غذائية لأكثر من ألف و200 أسرة في صور ويارين جنوب لبنان بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية. وتم توزيع الطرود بإشراف مكتب المساعدات الإنسانية والتنموية في سفارة الدولة في لبنان.