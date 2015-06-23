حكام الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة يستقبلون المهنئين برمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كلاً على حدة جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة الليلة قبل الماضية - بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة - التهاني والتبريكات من جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر من مختلف أرجاء الدولة بحلول شهر رمضان المبارك، راجين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة على دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله » وإخوانه حكام الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وازدهار.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة ومن معالي جمعة الماجد وممثلي الهيئات العلمية والثقافية في إمارة الشارقة بجانب وفد جامعة الشارقة يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي ووفد الجامعة القاسمية يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور رشاد سالم .. الذين قدموا بهذه المناسبة أطيب تهانيهم بحلول شهر رمضان الفضيل راجين المولى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية.

حضر الاستقبالات .. الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ طارق بن فيصل القاسمي وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري في الشارقة وكبار المسؤولين في حكومة الشارقة وأعضاء المجلس التنفيذي رؤساء الدوائر المحلية.

عجمان

واستقبل صاحب السمو حاكم عجمان في قصر الزاهر الليلة قبل الماضية - بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان - جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك الذين توافدوا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة الكريمة.. داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات من أسامة سعيد سلمان نائب رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الإدارية والتدريسية ومحي الدين تومبي رئيس مجلس إدارة جامعة الخليج الطبية والهيئة التدريسية في الجامعة.

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان عددا من الشيوخ والأعيان وكبار المسؤولين في الدولة بجانب المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة .. داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة والسعادة.

حضر المقابلات ..الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

الفجيرة

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة في قصر سموه في الرميلة الليلة قبل الماضية - بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة - معالي أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي الذي قدم التهنئة لسموه بحلول شهر رمضان المبارك. كما استقبل سموه .. أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورجال الأعمال والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بشهر رمضان المبارك..داعين الله العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية.

حضر المقابلات، الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

رأس الخيمة

ومن جانبه استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة - بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة – الليلة قبل الماضية في مجلس الضيافة في خزام .. جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقدم التهاني لسموه عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين بجانب مديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله » بموفور الصحة والعافية وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر المقابلات .. الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ.