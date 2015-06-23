مقتل سورى فى هجوم لحشد درزى فى الجولان على سيارة إسعاف إسرائيلية

قتل جريح سورى كانت تنقله إلى اسرائيل سيارة اسعاف عسكرية إسرائيلية، الاثنين حين هاجم حشد من الدروز السيارة ورشقوها بالحجارة فى القسم الذى تحتله اسرائيل من هضبة الجولان السورية، وفق ما افادت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية فى بيان أن "حشدا هاجم بالحجارة سيارة اسعاف عسكرية قرب (قرية) مجدل شمس فى الجولان واصاب من كان فيها ،احد الجرحى السوريين الذى كان فيها قتل اثر الهجوم".

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