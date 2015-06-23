أخبار عاجلة

قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل سورى فى هجوم لحشد درزى فى الجولان على سيارة إسعاف إسرائيلية

Google+ Print
مقتل سورى فى هجوم لحشد درزى فى الجولان على سيارة إسعاف إسرائيلية مقتل سورى فى هجوم لحشد درزى فى الجولان على سيارة إسعاف إسرائيلية
قتل جريح سورى كانت تنقله إلى اسرائيل سيارة اسعاف عسكرية إسرائيلية، الاثنين حين هاجم حشد من الدروز السيارة ورشقوها بالحجارة فى القسم الذى تحتله اسرائيل من هضبة الجولان السورية، وفق ما افادت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية فى بيان أن "حشدا هاجم بالحجارة سيارة اسعاف عسكرية قرب (قرية) مجدل شمس فى الجولان واصاب من كان فيها ،احد الجرحى السوريين الذى كان فيها قتل اثر الهجوم".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365