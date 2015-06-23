"التحرير الفلسطينية" تشكل لجنة للتواصل مع الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كافة الفصائل للتشاور، للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس محمود عباس أبو مازن عقد اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم، وذلك لبحث الوضع الحكومى والتطورات السياسية الراهنة.

وتوجهت اللجنة فى مستهل اجتماعها بالتهنئة والتبريك للشعب الفلسطينى وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وعبرت عن أملها بأن يكون الشهر المبارك مناسبة للتسامح والتكافل والتراحم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ودعت اللجنة التنفيذية جماهير الشعب الفلسطينى إلى شد الرحال لمدينة القدس والمسجد الأقصى الشريف دفاعا عن المدينة المقدسة العاصمة الأبدية لشعب دولة فلسطين، وعن هويتها العربية والإسلامية ودفاعا عن المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

- صائب عريقات يؤكد التمسك بحكومة وحدة وطنية..ويدعو حماس للتعاون مع فتح

>