الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى العراق

جددت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها للمواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق "إلا فى حال الضرورة"، معتبرة أن التنقل داخل العراق "لا يزال يشكل خطرا بسبب الوضع الأمني".

ونقل راديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الإثنين، عن الوزارة قولها إنها "لا تشجع سفر المواطنين الأمريكيين إلى العراق، وأن مجموعات شيعية مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق تشكل تهديدا محتملا على حياة الأمريكيين هناك".

يذكر أن التحذير - الذى صدر فى أبريل الماضى - يأتى تجديده اليوم بعد أيام من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى عن حالة الإرهاب فى العالم لعام 2014.

وبين التقرير أن هذه المجموعات الشيعية قد امتنعت - فعلا - عن مهاجمة الجنود الأمريكيين فى العراق عام 2014.