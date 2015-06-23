كيم كردشيان تستغلّ عيد الأب لتكشف عن جنس جنينها

استغلّت نجمة تلفزين الواقع Kim Kardashian مناسبة عيد الأب لتعلن أنّ جنس جنينها "ذكر" .

وأثناء معايدتها زوجها النجم Kanye West في عيد الأب عبر صفحتها الخاصّة على أحد مواقع التوصل الاجتماعي، كتبت النجمة البالغة من العمر 33 عاماً :"أنت أب جيّد لطفلتنا North وستكون أفضل أب بالنسبة لابننا أيضاً".

ونشرت Kim العديد من الصور المميّزة لزوجها وطفلتها بمناسبة عيد الأب أيضاً.

يُذكر أنّ Kim Kardashian التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلاد طفلتها، رفضت في حديثها إلى مجلة "إن بي آر" الأسبوعية الكشف عن جنس واسم طفلها الثاني، وقالت: "أعتقد أنّ هذه حماقة كبيرة، فأنا لا أحبّ أن يكون اسم الطفل الثاني ساوث ويست، لكن اسم North لابنتي الأولى كان أفضل دائماً".

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