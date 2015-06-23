مسلسلات رمضان 2015: "تورا بورا".. ما الذي يمكن أن يقدمه؟

المتابع لحلقات مسلسل "تورا بورا" وهو من بطولة الفنان القدير سعد الفرج وتأليف وإخراج المخرج العالمي وليد العوضي وبطولة نخبة من الفنانين على رأسهم أسمهان توفيق وجاسم النبهان وخالد أمين ومرام ونور ومنى شداد وآخرين، والذي بلغت تكلفته الإنتاجية أكثر من مليون ومائتي ألف دينار، دفع منها تلفزيون الكويت مبلغ 600 ألف دينار كويتي لعرض المسلسل خلال شهر رمضان بعد تأجيل لعدة سنوات، المتابع يلاحظ بشكل قاطع وجود خلل كبير في مشاهد المسلسل بخاصة أن مدة الحلقات الأولى قصيرة جداً لاتتجاوز الــ 25 دقيقة، ناهيك عن أن قصة المسلسل سبق تقديمها في فيلم سينمائي شاهده أغلب الجمهور الكويتي، فما الجديد الذي من الممكن أن يقدمه المسلسل في الحلقات المقبلة حتى يحظى بالمتابعة التي تليق بنجومه وبالموضوع الخطير الذي يقدمه ويختلف عن مضمون الفيلم السينمائي؟.

يذكر أن مسلسل "تورا بورا" يناقش قضية التطرف والإرهاب من خلال سفر مواطنين كويتيين في ريعان شبابهم إلى أفغانستان للقتال مع الجماعات الإرهابية المتطرفة هناك، ويسلط الضوء على الجماعات الاسلامية في الكويت التي تقوم بغسل أدمغة المراهقين والشباب، وتشجعهم على الذهاب إلى أفغانستان، وكيف يقوم الأب "سعد الفرج" وزوجته "أسمهان توفيق" بالذهاب إلى أفغانستان وتحديداً إلى تورا بورا للبحث عن ابنهما خالد أمين المقاتل مع الجماعات الإسلامية.