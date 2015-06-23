مريم حسين تقضي رمضان لأول مرة في المغرب وتلتقي بالنجوم الشباب

تقضي الفنانة المغربية المقيمة في الإمارات مريم حسين، شهر رمضان المبارك في المغرب، إذ أنها المرة الأولى التي تستقبل فيها الشهر الكريم في بلدها المغرب، حسب تعبيرها.

ونشرت الفنانة عبر حسابها الخاص على موقع "انستغرام"، صوراً كثيرة منذ وصولها المغرب، وكان آخرها صورة وهي تأكل طبق من "البابوش" أوالحلزون، في مدينة القنيطرة قرب الرباط .

والتقت مريم العديد من النجوم الشباب المغاربة، خلال مشاركتها في مهرجان الضحك مدينة مراكش كان أبرزهم: سعد المجرد، ودي جي فان، والدوزي، والكوميدي أيكو، والملاكم أبو بكر.

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