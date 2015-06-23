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مدير شرطة النقل يفاجئ الخدمات الأمنية بمحطة سكة حديد مصر

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فاجأ اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد القاهرة، بقيامه بجولة تفقدية للاطمئنان على تواجد الخدمات الأمنية المعينة على الأرصفة ومداخل ومخارج المحطة ومدى التزامهم بالتواجد بأماكن خدماتهم .

وحرص مساعد الوزير على المرور داخل احدى القطارات المتواجدة على رصيف المحطة قبل قيامه لمتابعة انتشار القوات داخل القطار ومتابعة عملية تعقيم القطار بواسطة قوات الدفاع المدنى وكلاب الكشف عن المفرقعات.

واستمع لبعض جمهور الركاب واطمأن منهم عن مدى التواجد الأمنى داخل المحطة عامة وداخل القطارات خاصة حيث أبدوا سعادتهم لشعورهم بالتواجد الأمنى المكثف والملحوظ داخل القطارات.

وشدد على اليقظة التامة خلال تواجدهم بالخدمات الأمنية وضرورة حسن معاملة جمهور الركاب.
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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مصر 365

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