أستاذ بجامعة القاهرة: رئيس دار الكتب المعين من وزير الثقافة أجبر الطلاب على شراء كتبه بـ5 أضعاف ثمنها.. و"الوطن" تنشر شكواهم

كتب : محمد أبوضيف الأربعاء 12-06-2013 23:51

اتهم خالد أبوالليل، أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، رئيس دار الكتب الجديد، الدكتور خالد فهمي، والمعين من قبل وزير الثقافة الجديد الدكتور علاء عبدالعزيز، بإجبار طلاب الدراسات العليا بكلية اللغة العربية بآداب القاهرة على شراء كتاب جامعي بخسمة أضعاف سعره، حسب قوله.

وقال أبوالليل، في تصريحات لـ"الوطن": "في عام 2010، ونظرًا لأن معظم أساتذة علم اللغة بقسم اللغة العربية بأداب القاهرة إما في إعارات أو مرضى أو عليهم أعباء دراسية كبيرة، فتم اقتراح انتداب أستاذ علم لغة من إحدى الجامعات المصرية الإقليمية، فتم اختيار خالد فهمي من جامعة المنوفية، لتدريس مقرر طلاب الدراسات العليا بالقسم، وكان عددهم 30 طالبًا.

وأوضح، أن الدكتور خالد فهمي، فرض على طلاب الدراسات العليا كتابًا وصل سعره 100 جنيه، مشيرًا إلى أن الكتاب لم تتجاوز قيمته الطباعية الـ20 جنيهًا، حسب حديثه.

وأكد أبوالليل، أن الطلاب تقدموا بشكوى من ذلك السلوك الغريب الذي كان فيه إجبار وإرغام للطلاب على شراء الكتاب، بل وشرائه بأعلى من سعره الأساسي بخمسة أضعاف، هذا إلى جانب بعض التصرفات السيئة الأخرى، وعبروا عن ذلك في مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس قسم اللغة العربية بآداب القاهرة في ديسمبر 2010.

وتساءل أستاذ الأدب الشعبي، هل هذا هو اختيار وزير الثقافة؛ لتطهير هذه المؤسسة ذات القيمة الرفيعة والخطيرة في ذاكرة هذه الأمة.

وتنشر "الوطن" صورة من المذكرة التي تقدم بها طلاب قسم اللغة العربية بكلية آداب القاهرة.



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صورة من مذكرة طلاب قسم اللغة العربية