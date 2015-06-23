بالصور.. رمضان بأماكن الصراعات والحروب فى المنطقة العربية

نشر موقع "سى -إن- إن" مجموعة من الصور عن مظاهر شهر رمضان الكريم فى مناطق الصراع بالمنطقة العربية سواء فى سوريا وفى اليمن وفى قطاع غزة.

فمن طوابير الحصول على وجبة الإفطار للاجئين السوريين فى تركيا إلى الدمار الذى لحق بقطاع غزة بسبب الحرب الأخيرة فى يوليو من عام 2014، تجد أن الأطفال يحرصون على تعليق فوانيس رمضان على المنازل التى تهدمت.

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لاجئون سوريون فى تركيا فى طوابير للحصول على وجبة الإفطار



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أطفال سوريون فى تركيا فى انتظار الحصول على وجبة الإفطار



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البحث عن المياة فى اليمن



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يمنيون يتناولون وجبة الأفطار



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طفلة يمنية تبحث عن المياة فى اليمن



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مسن فلسطينى فى قطاع غزة يفرأ فى المصحف وبجواره اثار دمار الحرب



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فانوس رمضان على منزل مهدم بقطاع غزة