حصاد محافظات مصر.. مصرع طالب أثناء التقاطه صورة "سيلفى" على كوبرى بالمنوفية.. وتجديد حبس قاتل شقيقه 15 يوما بسوهاج.. وتفكيك عبوة ناسفة قبل انفجارها بمنزل أمين شرطة بالعريش

شهد عدد من محافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، أحداثاً ساخنة ومهمة، حيث تقرر حبس ضابط بسوهاج تعدى على نائب مدير بنك 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت جنايات السويس تأجيل محاكمة 37 إخوانياً إلى أكتوبر ونوفمبر القادم.

وتقرر تجديد حبس 12 من عناصر الإخوان بالغربية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتجديد حبس "إخوانية" 15 يوماً بتهمة التحريض على العنف بسوهاج، وإخلاء سبيل 6 من أعضاء جماعة الإخوان بالشرقية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.

مصرع طالب أثناء التقاطه صورة "سيلفى" على كوبرى الرياح البحيرى بالمنوفية

> لقى طالب بقرية الطرانة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية مصرعه غرقًا بترعة الرياح البحيرى، وذلك أثناء التقاطه صورة سيلفى بهاتفه المحمول على الكوبرى، الأمر الذى أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه فى الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد وحيد الحضرى مأمور مركز السادات، يفيد مصرع الطالب "محمد نصر عبد الحكم" 17 عاما، مقيم يقرية الطرانة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية غرقًا بترعة الرياح البحيرى، وذلك أثناء التقاطه صورة سيلفى له بهاتفه المحمول، الأمر الذى أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه فى الترعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى السادات، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تجديد حبس قاتل شقيقه بسبب النزاع على قطعة أرض 15 يوما بسوهاج

>قررت محكمة جنح المراغة بسوهاج، تجديد حبس المتهم رضوان – ع – أ 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقه صابر بسبب نزاع على قطعة أراض بدائرة مركز المراغة . بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز المراغة بلاغا بمقتل المجنى إثر إصابته بطلقة نارية من سلاح نارى.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض فحدثت بينهما مشاجرة، قام على إثرها المتهم بإطلاق النار على شقيقه حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته . وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما .

تفكيك عبوة ناسفة قبل انفجارها بمنزل أمين شرطة فى كرم أبو نجيلة بالعريش

أسماء أمناء الشرطة المصابين فى حادث تفجير منزلين بالعريش

> فككت قوات المفرقعات بشمال سيناء، مساء اليوم، عبوة ناسفة زرعها مجهولون بمنطقة كرم أبو نجيلة بالعريش. وقال مصدر أمنى، إن بلاغًا تلقته أجهزة الأمن من الأهالى بوجود عبوة ناسفة داخل سور أحد المنازل المملوكة لأمين شرطة بالعريش، وتبين أنها مواد متفجرة يقدر وزنها بنحو 10 كجم وضعت داخل كيس ورقى موصولة بأسلاك بغرض تفجيرالمنزل وتم تفكيكها.> قال مصدر طبى بشمال سيناء، إن أمناء الشرطة الذين أصيبوا فى عملية تفجير منزلين بالعريش هم: محمد عبدالشافى 32 سنة، ورشاد سليمان 38 سنة، ومحمد أحمد عثمان 35 سنة، وجميعهم من قوات مديرية أمن شمال سيناء ويخضعون للعلاج بمستشفى العريش العسكرى وإصاباتهم جروح وشظايا. كان 3 أمناء شرطة و5 مواطنين، قد أصيبوا إثر تفجير منزلين بالعريش.

وقال مصدر أمنى، إن إرهابيين فجّروا منزلين تابعين لأمناء شرطة بمنطقة كرم أبو نجيلة بالعريش، وهو ما تسبب فى إصابة 3 من الأمناء كانوا بالمنزل و5 من الأهالى تأثرت منازلهم المجاورة نتيجة التفجير. وتم نقل مصابى الشرطة لمستشفى العريش المركزى والمصابين المدنيين لمستشفى العريش العام، وأغلقت قوات الأمن المنطقة.

نيابة سوهاج تحبس ضابطا تعدى على نائب مدير بنك 4 أيام على ذمة التحقيق

> قرر وزير الداخلية إحالة واقعة تعدى ضابط شرطة برتبة ملازم أول على نائب مدير البنك الأهلى فرع الفتح وإحداث إصابته إلى التفتيش والرقابة، والذى تولى التحقيق بالفعل برئاسة العميد فخر العربى مفتش داخلية سوهاج، والذى قام باستدعاء شهود العيان والمجنى عليه وقام بالاستماع لأقوالهم .

وعلى جانب آخر قررت نيابة قسم ثان سوهاج حبس إسلام م م ح ملازم أول من قوة أمن الموانئ مرتكب واقعة التعدى، أربعة أيام على ذمة التحقيق وتحويله للطب الشرعى للكشف عليه.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من إدارة النجدة يفيد تعدى ضابط على نائب مدير البنك الأهلى فرع الفتح. وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية بتقدم ع م خ نائب مدير البنك الأهلى فرع الفتح ببلاغ ضد ضابط شرطة يدعى إسلام م م ح ملازم أول من قوة تأمين مطار سوهاج الدولى، يتهمه فيه بالتعدى فيه بالضرب داخل مكتبه بجسم سلاحه الشخصى.

و أشار نائب مدير البنك فى بلاغه إلى أن الضابط مرتكب الواقعة حضر إلى البنك لصرف شيك شخصى ورفض موظف الشباك صرف الشيك بسبب إنتهاء بطاقته الشخصية، فطلب الضابط من الموظف أن يوجهه لأحد المسئولين بالبنك، وأثناء ذلك رفض مدير البنك صرف الشيك له لذات السبب فقام بالتعدى عليه بالضرب بجسم سلاحه الشخصى. تم التحفظ على الضابط المذكور والسلاح المستخدم بقسم ثان سوهاج، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأشارت التحريات إلى أن الضابط المذكور توجه للبنك لصرف شيكه الشخصى وهو فى راحة خدمته ولم يكن على قوة العمل. وعلى جانب آخر، أعرب ضباط مديرية أمن سوهاج عن استيائهم من الواقعة وأوضحوا أن الواقعة فردية وأن العلاقة بين ضباط الشرطة والعاملين بالجهاز المصرفى علاقات طيبة وجيدة ولن يتم تعكيرها بمثل هذه الأفعال.

جنايات السويس تؤجل محاكمة 37 إخوانيا إلى أكتوبر ونوفمبر القادم

> قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة تأجيل قضيتين تضمن 37 إخوانيا متهمين فى أحداث مختلفة شاهدتها المحافظة خلال عام 2014 إلى شهر أكتوبر ونوفمبر القادم، للمرافقة وحضور المتهمين من محبسهم وضبط الهاربين.

كانت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة برئاسة المستشار مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وبعضوية المستشار عماد أبو الحسن عضو اليمين والمستشار محمد أحمد على عضو اليسار وسكرترية مصطفى عبد السلام ومحمد سليمان، عقدت جلستين فى قضيتين منفصلة متعلقة بتنظيم الإخوان الإرهابى. وقررت المحكمة تأجيل القضية رقم 3883 جنايات والمتهم فيها 18 إخوانيا، وتعود أحداثها إلى 15 يناير 2014 والتى تمكنت فيها الأجهزة الامنية من ضبط 7 وهناك 11 هاربا إلى اليوم الرابع من شهر أكتوبر.

كما قررت المحكمة تأجيل القضية رقم 3878 جنايات والمتهم فيها 18 إخوانيا والتى تعود أحداثها إلى 9 مايو 2014 إلى اليوم الثانى من شهر نوفمبر 2015، حيث حضر فى جلسة اليوم 3 متهمين وهناك 16 أخرين هاربين.

ويواجه المتهمون تهم التجمهر واستعراض القوة، والقيام بأعمال عنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة يونية الماضى بدائرة الأربعين، بمشاركة عناصر الإرهابية فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة واحزار اسلحة نارية بقصد استعمالها فى الاخلال بنظام الامن منتصف العام الماضى.

كانت قوات الشرطة بالسويس بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى فى المحافظة قد ألقت القبض على بعض المتهمين فى القضايا المختلفة فى الفترة الماضية خلال مشاركتهم فى مسيرات الجماعة الإرهابية التى تستهدف ترويع المواطنين.

تجديد حبس 12 من عناصر الإخوان بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات

>قررت نيابة طنطا الكلية تجديد حبس 8 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالغربية، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضايا الشغب والعنف والتظاهر بدون تصريح. كما قررت محكمة الجنايات تجديد حبس 2 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، ورفضت الاستئناف المقدم من 2 منهم على قرار حبسهما 15 يوما، وقررت تنفيذ قرار الحبس.

كانت قوات أمن الغربية قد تمكنت من ضبط المتهمين بناء على إذن من النيابة العامة لتورطهم فى قضايا شغب وعنف وتظاهر بدون تصريح والانضمام لجماعة إرهابية محظور أنشطتها، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم، وتم التجديد لهم اليوم فى الموعد المحدد، كما رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من 2 منهم وأيدت قرار الحبس، وتم نقل المتهمين لمقار احتجازهم بسجن طنطا العمومى.

تجديد حبس "إخوانية" 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بسوهاج

>أمر المستشار خالد أبو العباس، رئيس النيابة الكلية بسوهاج، وسكرتارية خالد المساوى، بتجديد حبس المتهمة "ريهام.م.ح"، وتنتمى إلى جماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمة وتقيم بمركز طما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

إخلاء سبيل 6 من أعضاء جماعة الإخوان بالشرقية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه

> قررت نيابة الزقازيق الكلية بالشرقية بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب، إخلاء سبيل 5 من أعضاء جماعة الإخوان بكفالة قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على كل من "مصطفى.ع" ومقيم منشية العباسة و"محمود.ق" مقيم العباسة الكبرى و"مجدى.م" ومقيم بندر أبو حماد و"مصباح.ا" مقيم أبوبرى و"خالد.م" و"علاء.ع" من قرية الخيس، على خلفية قيامهم بتنظيم مسيرة وترديد هتافات معادية لمؤسسات الدولة.