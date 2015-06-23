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محافظ البحيرة: غرامة 20 ألف جنيه على مزارع دواجن تلقى مخلفاتها بالترع

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محافظ البحيرة: غرامة 20 ألف جنيه على مزارع دواجن تلقى مخلفاتها بالترع محافظ البحيرة: غرامة 20 ألف جنيه على مزارع دواجن تلقى مخلفاتها بالترع
قرر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، فرض غرامة 20 ألف جنيه على أى مزرعة دواجن يثبت إلقاؤها للدواجن النافقة والمخلفات بالترع والمصارف.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز أبو حمص للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها بنطاق المركز للعمل على تذليل ما يعترضها من معوقات.

وتفقد محافظ البحيرة أعمال الصرف الصحى بقرية الحرفة وتفقد قرية طلمبات برسيق التى ينفذ بها أحد مشاريع البيوجاز المستخرج من روث الحيوانات لاستخدامه فى أعمال الطهى والتسخين، كما تفقد عزبة الصعايدة التابعة لقرية بركة غطاس والتى ينفذ بها أعمال رصف بطول 5و2 كم وبتكلفة مليون و900 ألف جنيه وأعمال الإنارة بتكلفة 148 ألف جنيه بخلاف المحولات ومبنى مجمع الخدمات بالقرية المقام على مساحة 1000م، والذى يشتمل على خدمات المطافئ والبريد ومكاتب للصحة والتموين والشئون الاجتماعية وجميع الخدمات التى تلبى احتياجات المواطنين بالقرية ومن المقرر الانتهاء من المبنى فى نهاية يوليو القادم.

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مصر 365