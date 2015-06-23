رجل أعمال يتبرع لتطوير كوبرى حسن علام بمدخل الإسكندرية

تابع اللواء محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة الاستعدادات لرفع كفاءة وتطوير كوبرى حسن علام بمدخل الإسكندرية، حيث تم تركيب السقالات اللازمة لعملية التطوير، وقامت إدارة الحماية المدنية بعملية غسيل لأسفل الكوبرى.

حيث تتم عملية التطوير بمعرفة الدكتور محمد شاكر الفنان التشكيلى والعميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة وأستاذ الجداريات بالكلية، بقيمة تقديرية للتطوير تصل إلى مبلغ 235 ألف جنيه سيتكفل بها أحد رجال الأعمال بمحافظة الإسكندرية.

كما تابع اللواء محمد عبد الرازق أعمال الصيانة والنظافة لأعمدة الكوبرى بمواد التطهير (تنر- ومنظفات) وذلك حرصا على إتمام عملية رفع كفاءة وتطويره على الوجه والتوقيت الأمثل.

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